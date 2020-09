Gigi Hadid e Zayn Malik genitori per la prima volta: l'annuncio

Gigi Hadid e Zayn Malik sono al settimo cielo. La modella e il cantante sono diventati genitori per la prima volta. L’annuncio dell’avvenuta nascita del bebè arriva sul social. Entrambi pubblicano un post in cui si vede la mano del 'piccolo essere umano' che ha già cambiato il loro mondo.

Un post dedicato alla loro bambina. Gigi Hadid e Zayn Malik condividono la loro gioia su entrambi i profili. La cicogna è rosa e i due sono entusiasti della nuova arrivata. “La nostra bambina è qui, sana e bella. Provare a esprimere a parole come mi sento in questo momento sarebbe un compito impossibile. L'amore che provo per questo piccolo essere umano è oltre la mia comprensione, grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo insieme”, scrive il neo papà che condivide uno scatto in cui la sua mano stringe quella della piccola.

La modella 25enne pubblica un’altra foto, sempre in bianco e nero, qui è la sua mano a tenere quella della figlia. “La nostra bambina è arrivata sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata”, sottolinea.

Gigi e il cantante 27enne degli One Direction hanno cominciato la loro frequentazione a novembre 2015, poi a marzo 2018 si sono inspiegabilmente separati. Lo scorso gennaio è arrivato il ritorno di fiamma e ora il sogno di una famiglia, con la bambina appena nata che riempie la loro vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2020.