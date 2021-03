Gilles Rocca, dichiarazione d'amore alla fidanzata all'Isola: ecco chi è Miriam Galanti

Gilles Rocca, bello e muscoloso, mostra il suo lato tenero e all’Isola sorprende con un’appassionate dichiarazione d’amore alla fidanzata. Miriam Galanti è la donna che il fascinoso 38enne vuole al suo fianco tutta la vita. I due stanno insieme da ben 12 anni: ecco chi è la bionda.

“Gilles ti manca molto casa? La tua fidanzata?”, gli domanda Ilary Blasi. “Mi manca la mia fidanzata come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perché è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo“, replica il naufrago lasciando tutti di stucco.

“Non credevo di piangere, non credevo di essere romantico, non credevo che mi potesse mancare così tanto una persona e soprattutto la cosa che amo di più di Miriam è la sua forza. E’ un’attrice e una donna formidabile che dovrebbe avere molto più successo di quello che ha e la vita le ha portato molti dolori. Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato la parola ‘Respect’ prima di partire: la rispetterò sempre”, aggiunge Rocca.

Le sue parole colpiscono e commuovono il pubblico. Miriam è la sua forza. Il loro è stato un colpo di fulmine, come raccontato dall’ultimo vincitore di Ballando con le Stelle a Nuovo Tv. L’ha vista scendere le scale a scuola di recitazione e ha deciso che doveva essere sua: “Ricordo di aver pensato che una ragazza così non me la sarei fatta di sicuro scappare. Mi ha rapito il cuore con la sua bellezza, ma anche grazia e intelligenza, impegno e profondità. Matrimonio? Ci scegliamo ogni giorno. Più di così…”.

Nata a Mantova nel 1999, Miriam Galanti si è trasferita a Roma per studiare recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia dove si è diplomata nel 2015. Subito dopo ha cominciato a lavorare a teatro, in tv e al cinema.

Nel 2009, ancora studentessa, ha debuttato in “Don Matteo” con una piccola parte. Nel 2013 e nel 2018 ha recitato in “Che Dio ci aiuti”. In teatro spesso si è esibita nei testi di Checov, Shakespeare, Mamet, Kelly e Pinter.

Miriam nel 2014 ha recitato pure nel cortometraggio diretto dal fidanzato Gilles dal titolo “Metamorfosi” sulla violenza contro le donne e ha vinto il premio di giovane promessa al Festival del cinema di Venezia. Nel 2017 è stata protagonista del film “Scarlett”. A dicembre 2019, prima del lockdown, è arrivato il suo ultimo lavoro, lo spettacolo “After The End” di Dennis Kelly.

Riservata, Miriam conserva con Gilles gelosamente il suo privato, ma forse, ora, dopo le parole dell’amato, si farà vedere in studio al reality.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2021.