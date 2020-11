Gilles Rocca lavorava dietro le quinte di Ballando: 'Sistemavo gli strumenti, ora ho vinto'

Gilles Rocca lavorava dietro le quinte di Ballando. Il fascinoso 37enne dal fisico scolpito e dallo sguardo tenebroso lo svela a Gente. “Sistemavo gli strumenti, ora ho vinto”, sottolinea quasi incredulo.

Al talent show di Milly Carlucci ha trionfato danzando in pista con Lucrezia Lando. Attore, volto di molte fiction di successo, Gilles per arrotondare è anche un backliner. Lavora nella ditta di strumenti musicali con il padre a Roma. “Da anni faccio il backliner, cioè sistemo strumenti e microfoni durante le trasmissioni in diretta della Rai, e avevo già lavorato a Ballando dietro le quinte: mai mi sarei immaginato di vincerlo”, spiega al settimanale nel numero domani, 27 novembre, in edicola.

Non si aspettava di arrivare primo: “I favoriti erano altri. Sono come un Cenerentolo che è diventato principe”. Con la sua partner è andato tutto a meraviglia: “E’ stato un sodalizio solo professionale. Mi sono affidato a lei per imparare i passi”.

Rocca, artista con un passato pure da calciatore, nel privato vive una splendida relazione con l’attrice Miriam Galanti: “Stiamo insieme da 12 anni. Non abbiamo in programma le nozze ma un figlio sì, anzi mi piacerebbe una femminuccia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2020.