Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme: in coppia alla Festa del Cinema a Roma

Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme. I due debuttano in coppia sul red carpet della Festa del Cinema a Roma, entusiasti di assistere alla prima del docufilm “Caterina Caselli: una vita, 100 vite” di Renato De María. Completo blu e camicia bianca, senza cravatta, per l’attore 38enne romano, vincitore della scorsa edizione di Ballando con le stelle. Mini abito elegantissimo e con corpetto in pizzo ricamato, portato senza nulla sotto, per l’attrice 32enne.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e la bionda si erano lasciati: dopo 12 anni d’amore di erano presi una pausa. Ora la crisi è alle spalle, lo rivela proprio Gilles in un lungo post sul social. “E’ stato un periodo strano, oserei dire assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri ‘amori’… C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo…”, confessa Rocca.

Poi amareggiato aggiunge: “Ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme. Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male…per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia ‘gossippara’, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”.

