Ginevra Lambruschi: ora il fidanzato è il calciatore della Roma Mirko Antonucci

Ginevra Lambruschi, ex di Niccolò Bettarini, ex di Pierpaolo Pretelli con cui ha avuto una breve liaison, ha un nuovo amore. Il nuovo fidanzato è Mirko Antonucci, 20 anni, calciatore della Roma. Con l’attaccante giallorosso la storia d’amore deve essere iniziata da pochissimo: a fine novembre la bionda influencer era impegnatissima a litigare in tv, a Pomeriggio 5, proprio con Pretelli che l’aveva scaricata.

Ginevra Lambruschi, 21 anni, sembra davvero molto innamorata di Mirko Antonucci. E’ lei stessa a ufficializzare la relazione nata con il calciatore della Roma. Sul suo profilo social pubblica una foto in cui posa insieme allo sportivo e scrive: “Appena arrivata a New York e l’unica cosa che mi manca sei tu! Sei arrivato all’improvviso, mi hai trovata mentre ero tra il caos dei miei mille pensieri, nel momento in cui aspettavo una scossa e tu sei stato l’attimo giusto, mi manchi. Ci vediamo tra pochissimo, la tua G.”.

Ginevra è nella Grande Mela con due amiche, ma spera di poter tornare in Italia prestissimo per riabbracciare il suo fidanzato, quasi suo coetaneo, con cui pare aver trovato il giusto feeling e un batticuore infinito. Stavolta durerà?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2020.