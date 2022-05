Ginevra Lambruschi lasciata a pochi giorni dalle nozze da Mirko Antonucci: 'E' difficile'

Ginevra Lambruschi vive ore complicate. Sul social, come un fulmine a ciel sereno, arriva il suo annuncio. La 24enne influencer e modella, ex di Niccolò Bettarini e Pierpaolo Pretelli, con cui ha avuto un breve flirt, annuncia che Mirko Antonucci l'ha lasciata a pochi giorni dalle nozze. E' distrutta.

Ginevra e il calciatore 23enne, ex Roma ora al Cittadella, stavano insieme da circa 3 anni. Il 23 marzo 2021 i due sono diventati genitori di Sophie. Con la fine delle restrizioni causa pandemia, finalmente sembrava tutto pronto per il matrimonio, lui le aveva chiesto di sposarla a fine estate scorsa. Invece per la Lambruschi il presente si è trasformato in un vero incubo.

“Ciao ragazzi, volevo giustificare l'assenza di questi giorni, per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ‘ex compagno’ a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi”, spiega in un post la ragazza affranta.

Poi determinata, nonostante quel che le è accaduto, sottolinea; “Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la priorità è mia figlia Sophie”.

Antonucci al momento non replica. Il giocatore sembra aver addirittura eliminato il suo account social: preferisce il silenzio più assoluto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.