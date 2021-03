Ginevra Lambruschi ha partorito: ecco come si chiama la figlia avuta da Mirko Antonucci

Ginevra Lambruschi ha partorito. La bionda 22enne oggi, 23 marzo 2021, ha dato alla luce alla clinica Mater Dei di Roma una bellissima bimba, per la gioia del neo papà, il calciatore, suo coetaneo, Mirko Antonucci. I due sono genitori felici. E sul social svelano come si chiama la loro adorata figlia.

“23.03.2021 Sei arrivata tu vita mia Sophie”, scrive il giocatore ex Roma, ora in prestito alla Salernitana. La Lambruschi per accompagnare le stesse immagini del fidanzato, realizzate in sala parto, subito dopo la venuta al mondo della piccola, scrive semplicemente: “Sophie”, accompagnando il nome della figlia con un cuore rosso.

Ginevra Lambruschi, ex di Niccolò Bettarini, ex di Pierpaolo Pretelli, con cui ha avuto una breve liaison, è uscita allo scoperto con Antonucci a gennaio 2020. La loro relazione è subito sembrata importante. Nonostante tutti e due siano poco più che ragazzi, hanno deciso di formare una famiglia. La gravidanza non ha creato particolari problemi alla biondina, splendida col pancione.

Ora la coppia si gode l’arrivo di Sophie. Al settimo cielo, i due, felici e innamorati, guardano a un futuro luminoso: e chissà se ora arriveranno le nozze…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2021.