Giacomo Urtis, confessioni al GF Vip: 'Mi scrivono calciatori e sportivi, sono stato con uno che è...'

Giacomo Urtis, appena entrato per il secondo anno consecutivo al GF Vip da concorrente, nella Casa si lascia andare a confessioni piccanti. Il chirurgo estetico dei vip a Davide Silvestri e Jessica Selassié svela il suo privato più intimo. “Mi scrivono calciatori e sportivi, sono stato con uno che è molto, molto famoso”, rivela il 44enne.

Giacomo non fa il nome dell’uomo celebre con cui ha avuto una relazione fino a due mesi fa. “Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. Poi a settembre sparisce. Era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No, tranquillo tesoro, che non faccio nomi. Altrimenti, se parlo, faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante", racconta Urtis.

Giacomo ora è legato a una persona fidanzata. “Adesso che il famoso è sparito sono tornato amante di quell’altro. Sì quello di cui mi sono innamorato a febbraio: in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante - continua il dottore - Mi piace. Se amo lui o fare l’amante? No lui! Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. Calcola che questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire. Dite che è meglio fare l’amante? Viva l’amante allora. Comunque poi alla fine se uno ha sempre l’amante alla prima o poi lascerà la persona con cui sta”.

Il ‘professionista dei ritocchini’ non si abbatte, è molto richiesto, corteggiatissimo. “Poi figurati, a me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo tesoro”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2021.