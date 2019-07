Giordano Mazzocchi sta trascorrendo una divertente vacanza con gli amici a Formentera. L'ex volto di "Uomini e Donne", ex fidanzato di Nilufar Addati, si trova alle Baleari e intanto in Italia impazza il gossip su un presunto flirt con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti. La reginetta di bellezza, infatti, ha pubblicato un video in cui si vede Giordano con costume rosso impegnato a giocare a racchettoni sul bagnasciuga.

Giordano Mazzocchi dimentica Nilufar con Miss Italia 2016? La story di Rachele Risaliti ha dato il via al gossip. Forse i due ragazzi si trovano semplicemente in vacanza nello stesso posto. Forse c'è qualcosa di più. Il bereve filmato social non è certo una prova tangibile di una relazione in corso. I diretti interessati, però, da Formentera non hanno ancora smentito i rumors.

Dopo aver condiviso la stessa spiaggia, Giordano ha trascorso la serata con gli amici in un noto locale mentre Rachele ha gustato una cena deliziosa e decisamente più tranquilla con le sue amiche. Ci sarà davvero del tenero?

Giordano è ancora ufficialmente single dopo la rottura con Nilufar. Rachele invece risultava essere fidanzata con Federico Tocci, il suo ragazzo storico di cui però non parla più da un po' di tempo.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 3/7/2019.