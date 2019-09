Giorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega, è stata ospite di Barbara D'Urso a "Pomeriggio 5". La ragazza ha risposto alle dichiarazioni rilasciate, sempre da Carmelita, da Erica Piamonte in merito al presunto "triangolo". L'ex gieffina, infatti, si è sentita tradita, pensando di avere con la bionda influncer un rapporto che andava oltre una pura e semplice amicizia.

Giorgia Caldarulo ha detto di avere una relazione con Taylor Mega e in merito alle dichiarazioni di Erica Piamonte nei suoi confronti ha dichiarato: "Io non ho mai visto questa ragazza. Non so niente di lei. Non so come lei dica che io sono moscia. E' un po' superficiale".

"Sì, c'è una relazione con Taylor Mega - ha sottolineato la ragazza - che spero diventi un fidanzamento... Io sono un po' spaventata, vengo da una famiglia del sud e la mia famiglia è un po' chiusa da questo punto di vista".

Giorgia ha anche raccontato di essere stata sempre etero prima di conoscere Taylor. L'incontro è avvenuto in modo particolare: la Caldarulo l'ha sognata e quando lo ha raccontato a un amico in comunque quest'ultimo le ha presentate ed è scattata la scintilla. Taylor dal canto suo nei giorni scorsi sui social ha dichiarato che con Giorgia "se sono rose fioriranno" e che Erica per lei è solo un'amica.

Dopo l'intervento della Caldarulo a "Pomeriggio 5", la Piamonte ha pubblicato delle stories in cui replica alla ragazza: "Volevo dire due cose alla signorina Giorgia - esordisce - che ho parlato di lei solo perché la signora Barbara D'Urso mi ha chiesto un commento". "Mi pare di aver detto che io non ti conosco e mi basavo solamente su delle storie che mi hanno mandato i miei fan. Il mio era un giudizio istintivo", aggiunge. "La persona superficiale sei tu e non io perché io mai mi permetto di giudicare chi non conosco e questa è una battaglia che io faccio tutti i giorni", continua l'ex gieffina. "Nessuno mi ha mai dato della grezza. Sono una ragazza, nei modi, molto fine. All’apparenza no (…) Sono una ragazza educata, con dei modi molto garbati. Magari il tuo vocabolario è limitato".

Giorgia ha risposto: "Erica ho appena visto le tue storie ma sei seria? Ma non hai ancora capito? Trai le tue conclusioni. Ha scelto la moscia, bella!".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 25/9/2019.