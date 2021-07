Giorgia, con Emanuel Lo passione sempre al massimo, lui le tocca il lato B: foto

Giorgia è felice. Con Emanuel Lo la passione è sempre al massimo. Lui nella foto condivisa su entrambi i loro profili le tocca il lato B, la cantante 50enne, fisico snello e attraente, è irresistibile.

L’artista e il compagno 41enne, musicista ballerino e coreografo, stanno trascorrendo giorni di grande relax insieme al figlio Samuel, nato nel 2010, in Salento, in Puglia. Sorridenti e innamorati, si concedono uno scatto intimo. Giorgia è stesa supina a pancia in giù su un muretto, Emanuel Lo, accanto a lei, ha una mano sul fondoschiena della compagna.

Entrambi sono belli e hanno un corpo da far invidia a molti. L’immagine cattura tanti ‘like’. “G e LO from the block”, scrive il danzatore, ironizzando sul ritorno di fiamma di J.Lo e Ben Affleck. “Sei più fortunato tu di Ben…”, gli sottolinea un amico.

Insieme dal 2004, non soffrono gli 8 anni d’età che li separano. Recentemente a F Giorgia Todrani in merito alla storia d’amore con Emanuel ha dichiarato: “All’inizio facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarò decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura. Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta, come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2021.