Giorgia Gabriele è finalmente mamma, è nato il piccolo Matteo. Il bimbo è venuto alla luce ieri, martedì 30 luglio, a Milano. L’ex fidanzata storica di Gianluca Vacchi annuncia l’arrivo della cicogna sul social, pubblicando nelle IG Stories un’immagine del bambino nella culletta dell’ospedale in cui la 33enne ha partorito.

“My life”, scrive Giorgia Gabriele, al settimo cielo da mamma. E’ il suo primo figlio, avuto con il compagno 40enne Andrea Grilli, fascinoso manager che opera nel settore della moda. Con lui ha ritrovato l’amore. Giorgia, che con Mr. Enjoy si esibiva spesso in balletti diventati virali su Instagram, ha anche cercato, subito dopo la rottura con il 51enne, di far emergere il suo talento proprio nel mondo del fashion, diventando molto più riservata e condividendo meno del privato.

La notizia della gravidanza, annunciata da Chi nelle sue Chicche i primi di marzo, poi è stata ufficializzata da Giorgia Gabriele stessa sempre via social, con un’immagine in cui il suo Andrea le baciava il pancino. Poi, a gestazione in corso, più volte la ragazza, nata a Sora, si è fatta ammirare dai suoi follower anche senza veli con il ventre sempre più prominente per la dolce attesa. Nessuna foto volgare: scatti ricercati in cui è apparsa bellissima e raggiante per la gioia incontenibile di diventare mamma e godersi pienamente il suo bebè, Matteo, che ora può stringere dolcemente tra le sue braccia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2019.