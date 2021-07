Giorgia Gabriele, storica ex di Gianluca Vacchi, si è sposata: foto

Giorgia Gabriele si è sposata. La 35enne, che è nota anche per essere la storica ex di Gianluca Vacchi, ha detto ‘sì’ al compagno Andrea Grilli. I due sono una coppia da molti anni e ora si sono giurati amore eterno con una cerimonia da favola in una location da sogno, il Lago di Como.

L’influencer e modella è apparsa molto orgogliosa dell’abito scelto. Il vestito è stato disegnato, con un suo coinvolgimento, dallo stilista americano Virgil Abloh.

Pubblicando due foto in cui appare felice e sorridente dopo aver messo la fede al dito, Giorgia ha scritto su Instagram: “10.07.2021 Mr. and Mrs. Grilli”. Andrea è un manager nel campo della moda, motivo per cui tantissimi degli ospiti erano parte del mondo “fashion”.

Giorgia e Andrea hanno già un figlio insieme. Sono genitori del piccolo Matteo, nato quasi 2 anni fa, a fine luglio del 2019.

Scritto da: la Redazione il 11/7/2021.