Giorgia gelosa del compagno più giovane di 8 anni? Le sue parole

Giorgia alla soglia dei 50 anni, che compirà il prossimo 26 aprile, si racconta in una lunga intervista al settimanale F, che le regala anche la cover. Bella e brava, la cantante rivela se sia gelosa del compagno più giovane di circa 8 anni. E’ legata a Emanuel Lo, 41 anni, cantautore, musicista, ballerino e coreografo, dal 2004, i due nel 2010 sono diventati genitori di Samuel.

Giorgia Todrani è sempre stata una donna gelosa, ma qualcosa con il tempo è cambiato. “All’inizio facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarò decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura. Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta, come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”, confessa.

“Lì ti cambia la vita - spiega Giorgia - perché la gelosia nasconde l’insicurezza. Ma anche il tempo è maschilista, dovremmo cambiare questa idea che l’uomo invecchiando diventa figo e la donna brutta, dovremmo riabituarci a guardare una faccia con le rughe, perché sono belle…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2021.