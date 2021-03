L'ex tronista Giorgia Lucini dopo il parto mostra 10 chili in più e cellulite

Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, 21 giorni dopo il parto mostra senza alcun problema le sue forme morbide e arrotondate: “10 chili in più, smagliature e cellulite”, scrive nelle sue IG Stories.

La 29enne, ex di Andrea Damante, l’8 marzo scorso è diventata mamma bis, ha dato alla luce Tommaso, il secondogenito frutto dell’amore con il compagno Federico Loschi, da cui a marzo 2019 ha avuto pure Riccardo. Durante la gravidanza Giorgia aveva preso venti chili, ma non era preoccupata.

"20 kg in più, ma di puro amore - aveva scritto - ecco perché sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto!”.

Ora è a più 10 ma nessun dramma. “Ve lo avevo promesso, eccomi qui dopo 21 giorni la panza c’è ancora e pure parecchia. Siamo abbastanza messi male. Cellulite ce ne sta pure parecchia… Adesso vediamo cosa succederà a questo fisico”, sottolinea la Lucini ai fan sul social. Non ha alcun problema a farsi vedere così com’è.

Giorgia Lucini non ha timore. “Tranquille che ora piano piano torniamo in forma”, conclude. I chili in più le hanno regalato solo gioia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2021.