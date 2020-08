Giorgia Lucini, volto noto di Uomini e Donne e di Temptation Island, ex di Andrea Damante, è incinta del suo secondo figlio. A un anno e mezzo dalla nascita del primogenito Riccardo arriva un’altra cicogna, per la felicità pure del compagno, il giocatore di basket Federico Loschi. L’ex tronista 28enne lo annuncia sul social.

"Stavolta erano le 4:30 del mattino, e quando ho letto Incinta il mio cuore è esploso”, scrive Giorgia Lucini nel post in cui rivela ai fan la sua gravidanza. Accompagna le sue parole con un video in cui si vede il suo piccolo Riccardo toccarle teneramente il ventre arrotondato e poi farsi coccolare da lei.“Non vedo l’ora di vedervi insieme giocare, sorridere, anche bisticciare e poi fare pace e abbracciarvi perché non c’è niente di più forte di un legame fraterno. Sarai il fratellino maggiore migliore che possa esistere al mondo

- aggiunge ancora - mentre a te carissimo fagiolino preparati perché il fratellino ti insegnerà ad usare mocio, scope, pezzette lavatrice e lavastoviglie non penserai mica di giocare con le macchinine o con le bambole. Non vediamo l’ora di vederti”. Al settimo cielo con il cestista che gioca nel Tezenis Verona, Giorgia Lucini si gode un finale d’estate assai emozionante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2020.