Giorgia Palmas torna a casa dopo il parto: la super sorpresa la fa commuovere

Giorgia Palmas torna a casa dopo il parto e piange. Appena apre la porta dell’appartamento trova una sorpresa bellissima che la fa commuovere fortemente e le riempie il cuore di gioia.

Filippo Magnini la stupisce ancora una volta. Giorgia Palmas dopo aver dato alla luce Mia lo scorso 25 settembre ritorna a casa insieme alla bambina e rimane a bocca aperta: il campione di nuoto 38enne le ha riempito il salotto di palloncini rosa che ricoprono sospesi nell’aria il soffitto. Ci sono anche peluche e fiori: è tutto stupendo e assolutamente ‘pink’.

VIDEO

Giorgia Palmas non riesce a trattenere le lacrime. “Un’emozione questa mattina infinita - scrive nelle IG Stories dove racconta tutto ai fan - aspettando che tornasse Sofi da scuola. Caro Fili non finirò mai di amarti e ringraziarti. Ritorno a casa, anche se casa provvisoria ora”.

La coppia non si è ancora trasferita nel nuovo appartamento, quello in fase di ristrutturazione, ma per la mora tornare tra le quattro mura è davvero speciale. Osserva ogni particolare, si gode il momento, mentre il neo papà tiene la bimba tra le braccia. I due assaporano la gioia della loro famiglia di cui fa parte anche Sofia, la primogenita di 12 anni che la showgirl ha avuto dall’ex Davide Bombardini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2020.