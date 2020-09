Giorgia Palmas, c'è la data del matrimonio: ecco quando sarà

Giorgia Palmas è entusiasta. Orgogliosa del suo pancione, la bella 38enne partorirà tra pochissimo e potrà finalmente abbracciare la sua bambina, fortemente voluta con il compagno Filippo Magnini. I due avrebbero dovuto sposarsi a marzo scorso, ma le nozze sono state rinviate causa Covid. Ora c’è la nuova data del matrimonio: ecco quando sarà.

Giorgia Palmas e Magnini hanno deciso per il loro sì e stavolta nessuno gli metterà i bastoni tra le ruote, così almeno sperano: i due si sposeranno il prossimo dicembre, come ha annunciato la sarda in tv, a Verissimo.

La mora, già mamma di Sofia, 12 anni, avuta dall’ex Davide Bombardini, è felice, radiosa. Partorirà a Milano, il giorno prima di sottoporrà a un altro tampone. Il fidanzato sarà ricoverato con lei: non vuole perdersi neppure un istante di quello che accadrà. Giorgia definisce la sua gravidanza “condivisa”: il nuotatore le è rimasto sempre accanto. Poi ci sarà il matrimonio.

“Far rimandare un matrimonio non è una cosa così grave, dal momento che questo periodo ha visto soffrire tante persone. Il matrimonio ci sarà, a dicembre, e sarà bellissimo", annuncia Giorgia Palmas. Al suo Filippo sul social scrive: “Il grazie che voglio rivolgerti oggi è soprattutto per la Vita che mi hai regalato e che ci aspetta insieme e per essere stato in questi 9 mesi dolcemente e amorevolmente sempre al mio fianco in ogni istante, sei l’Amore e io sono tanto fortunata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2020.