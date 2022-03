Giorgia Palmas, festa per i 40 anni sul Lago d'Orta con famiglia e amici: guarda

Giorgia Palmas per il suo compleanno riceve il regalo più bello, la festa per i 40 anni, compiuti il 5 marzo, è sul Lago d’Orta, in Piemonte, con la sua famiglia e gli amici più cari. L’ex velina celebra con una gioia irrefrenabile nel cuore il suo B Day, il luogo è speciale, ci era stata lo scorso novembre con il marito Filippo Magnini e la piccola Mia e le era rimasto dentro.

Re Magno le fa una sorpresa con una gita fuori porta che la rende euforica. Giorgia sul social scrive: “Grazie a questi 40 anni che mi hanno saputo stupire, grazie a mio marito che mi ha travolto con una sorpresa dopo l’altra oggi e grazie alla Vita che mi fa sentire una persona così fortunata. 40 anni e sentirli tutti, perché li ho vissuti e sono felice così, questo compleanno non lo dimenticherò mai “.

VIDEO

“Tanti auguri amore mio - le sottolinea lo sportivo suo coetaneo nella sua dedica social - Sei tutto quello che ho sempre desiderato anzi di più. Ma ti merito?? Non lo so ma farò sempre di tutto per riempire la tua vita e quella delle nostre due principesse d’amore. La tua felicità è la mia felicità forse è questo il nostro segreto. Cmq…40 anni?? Ma vaaaa impossibile. Sei troppo gnocca”.

La Palmas non poteva desiderare altro, la giornata organizzata per lei a Orta San Giulio è perfetta: spegne le candeline su una appetitosa crostata di frutta circondata dagli intimi.

La piccola fuga dal caos milanese regala una grande serenità a tutti. Tra i volti di chi le sta accanto, quelli di Elena Barolo, Samantha Crippa, Barbara Petrillo, Philippe Ranault Jr., Fabiano Santacroce. Divertimento e risate, con il sole a illuminare una giornata davvero unica e indimenticabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/3/2022.