Giorgia Palmas, festa di compleanno a sorpresa per Filippo Magnini: foto

Giorgia Palmas organizza una splendida festa di compleanno a sorpresa per Filippo Magnini. Le foto che la bella ex velina condivide sul social, sul suo profilo e nelle IG Stories, raccontano un party casalingo fatto apposta per stupire l’uomo che ama e che oggi, 2 febbraio celebra insieme a lei e alla loro piccola Mia, la figlia venuta alla luce lo scorso 25 settembre, i 39 anni.

Mentre il nuotatore si allena in vasca, Giorgia prepara tutto con grande cura. La mora 38enne approfitta dell’assenza di Filippo per addobbare completamente la loro nuova casa. “Caro il mio Filippo abbiamo iniziato presto stamattina a preparare la tua sorpresa, mentre tu ti allenavi come tutti i giorni”, svela.

La Palmas riempie il salone di palloncini oro e rossi, molti a forma di cuore e a Magnini fa una dedica speciale: “…Per te che sei un regalo meraviglioso per noi ogni giorno… Continua a essere sempre così amore mio: 39 anni sono un bel traguardo, un altro tassello vissuto insieme. Ti amo amore mio, buon compleanno”.

Non è ancora finita. In un post la sarda scrive: “Buon Compleanno Amore mio infinito: ogni compleanno è un traguardo importante, ogni anno che passa è un pezzetto di vita che stiamo passando insieme e un passo verso il futuro che avremo insieme. Questo di oggi poi ha un sapore dolce, è il tuo primo compleanno da papà. Ti amiamo tanto e sei tu il regalo più bello per tutte noi, auguriiiiii Amoreeeee!!!! PS ...certo che te li porti davvero bene questi 29 anni”.

Per Filippo una torta stupenda con su scritto “Miglior papà del mondo”. Lo sportivo è meraviglioso anche con Sofia, la primogenita della showgirl. Giorgia Palmas non ha fatto tutto da sola: “Grazie mille Pasticceria Ramperti per aver realizzato la torta esattamente come desideravo per Fili e grazie mille Puerta Balloon Style per avermi aiutato a realIzzare questa bellissima atmosfera e un grazie di cuore all’insostituibile Isa Fiore che in poco tempo organizza qualsiasi sogno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2021.