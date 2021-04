Giorgia Palmas e Filippo Magnini battezzano la figlia Mia: foto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini battezzano emozionati la figlia Mia. I due non rimandano la cerimonia, come è accaduto per il loro matrimonio. Ieri, 25 aprile, lo stesso giorno in cui la bimba compie 7 mesi, celebrano la cerimonia alla presenza di pochi famigliari nella Chiesa del Corpus Domini a Milano. Sul social condividono tantissime foto e raccontano ai tanti fan la loro felicità.

Hanno scelto come madrina l’amica Samantha Crippa, padrino Philippe Renault Jr. Giorgia e Filippo sono contenti che Mia sia circondata dall’affetto delle rispettive famiglie e degli amici più cari. Immancabile la presenza della primogenita di casa, Sofia, 12 anni, che l’ex velina 39enne ha avuto dall’ex compagno Davide Bombardini.

VIDEO

AI battesimo di Mia ci sono anche i parenti della coppia, tutti con il cuore ricolmo di gioia. Nelle foto nessuno porta la mascherina, ma la mora nelle sue IG Stories chiarisce: “Siamo tutti tamponati e abbiamo subito rimesso la mascherina dopo gli scatti”.

Il party è semplice, ma curato nei minimi dettagli: torta a più piani spettacolare e deliziosa, palloncini e bomboniere speciali firmate Swarovski arricchiscono l’evento e lo impreziosiscono ancora di più.

“Le tue ali sono già spuntate, il tuo volo sta per cominciare. Auguri piccola nostra Mia. Sei il nostro amore infinito”, scrive il nuotatore postando le foto con la bambina.

“Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’amore di Dio ti protegga per tutta la vita. Un giorno di (piccola) festa tutto per te, tra di noi a casa con tanti sorrisi sinceri e pieni d’amore, nel giorno in cui compi 7 mesi”, gli fa eco la showgirl, mamma commossa. “Orgoglioso e fiero di essere il padrino di questa meravigliosa bambina!!! Battesimo di Mia Magnini 25-04-2021”, fa sapere il padrino Philippe Renault Jr.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2021.