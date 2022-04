Giorgia Palmas e Filippo Magnini svelano la data del loro matrimonio in chiesa: 'Ci sposeremo il...'

Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente diranno di sì davanti all’altare. In tv, ospiti a Verissimo, l’ex velina 40enne e l’ex campione di nuoto suo coetaneo, genitori di Mia, nata il 25 settembre 2020, rivelano la data del loro matrimonio in chiesa. “Ci sposeremo sabato 14 maggio”, confessa la showgirl, mamma anche di Sofia, venuta al mondo il 15 luglio 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

I preparativi fervono, il loro sogno si avvera. A causa della pandemia Giorgia e Filippo hanno rimandato per ben due volte le nozze religiose. Alla fine, però, il 12 maggio 2021, hanno comunque deciso per i fiori d’arancio in Comune a Milano, senza però rinunciare, da credenti, al matrimonio ‘classico’.

Magnini quando gli si domanda delle nozze fa il misterioso: “La data stavolta non la diciamo per scaramanzia”. Ci pensa però la Palmas a dare l’annuncio: “Ci sposiamo il 14 maggio”.

I due pensano anche a un secondo figlio. “Lasciamo al destino, se dovesse capitare saremmo felici”, spiega la sarda. Sulle figlie dice: “La piccola cresce, ha un anno e mezzo, è scatenata. La grande è veramente grande, è alta quanto me e si avvicina all’esame di terza media. Quindi, passo dal cambiare il pannolino a ripetere Manzoni”. “Dobbiamo proteggerle e guidarle, essere degli esempi, ma lasciar fare il loro percorso”, aggiunge Giorgia. “Io devo ancora abituarmi ad alcuni meccanismi, a sentire certi discorsi e certe domande. Ma credo che abbiano un ottimo dialogo e spero che questo continui”, le fa eco Filippo.

Magnini ha costruito un ottimo rapporto con Sofia: “E’ bravissima, mi dà la possibilità di essere un papà per lei. Io posso aspettarmi dei momenti particolari tra me e lei; invece, mi fa essere padre come lo sono per mia ed è molto bello per me”. La Palmas sottolinea pure quanto il marito e Bombardini vadano d’accordo: “Noi abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia di Davide, Filippo e Davide hanno un ottimo rapporto e questo è fondamentale per la serenità di Sofia. Abbiamo a cuore il rapporto con i nonni paterni, a cui voglio molto bene. Abbiamo costruito una bella famiglia allargata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/4/2022.