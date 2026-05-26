Giorgia Palmas e Filippo Magnini in festa per il diploma della figlia 17enne dell’ex velina Sofia, poi partenza per Parigi: foto

La ragazza che la sarda ha avuto da Bombardini consegue l’agognato titolo prima dei 18, che compirà il 15 luglio

Il suo percorso alla scuola superiore era iniziato nel 2022: ha scelto un istituto internazionale

Giorgia Palmas sorride raggiante in foto. Accanto a lei il marito Filippo Magnini e la sua primogenita, avuta dall’ex Davide Bombardini. E’ in festa per il diploma della figlia 17enne Sofia. Sul social condivide un carosello di foto e racconta tutta la sua felicità. Poi, a pochi giorni dal conseguimento dell’agognato titolo della sua piccola donna, parte con l’ex campione di nuoto per Parigi: destinazione Roland Garros.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini in festa per il diploma della figlia 17enne dell’ex velina Sofia, poi partenza per Parigi

Sofia ha iniziato il suo percorso alla scuola superiore a 14 anni, nel 2022: ha ottenuto il diploma ancora da minorenne, compirà 18 anni il prossimo 15 luglio. Ha scelto una scuola internazionale, che le permettesse di avere un inglese fluente. L’ex velina 44enne la fa vedere con indosso l’elegante toga e sul capo il ‘tocco’: è davvero fiera. Anche Filippo Magnini, insieme a Giorgia dal 2018, quando la ragazza aveva 10 anni, è contentissimo.

La 44enne e il marito agli Open di Francia

“Sembrava così lontano e alla fine il giorno è arrivato ed è stato un vortice di emozioni, immagini, ricordi, lacrime e risate, sogni e paure, attese, sorprese, colori e profumi - scrive la Pamas nel lungo post - La fine di un lungo viaggio che abbiamo iniziato insieme, mano nella mano, e che vede con la consegna del diploma un grande traguardo, che poi è il reale inizio di tutto. Ricorderò per sempre ogni primo giorno di scuola e tutti i baci che ti ho dato per salutarti e quelli che ancora avrei voluto darti. Sono felice di averti accompagnato sin qui, in questo lungo viaggio e sono orgogliosa di te, tanto tanto…”.

La sarda e l'ex campione di nuoto hanno prima celebrato la ragazza, orgogliosissimi, poi sono volati via

“Io per te ci sarò per sempre, mi troverai sempre al tuo fianco, come in ogni primo giorno di scuola - prosegue Giorgia - Ora è il momento di provare a spiccare il volo bimba mia, ti auguro tutto perché tutto è quello che meriti. Sogna, Vivi, Impegnati e Ama la Vita. Con immenso amore. Grazie Sofi per tutte queste emozioni”.

Giorgia ha dedicato un lungo post alla sua primogenita per il traguardo raggiunto

La showgirl e modella, che da Magnini ha avuto Mia, 5 anni, è al settimo cielo, come pure Filippo. I due dopo le celebrazioni, volano via soli, soletti per la città dell’amore, non vogliono mancare agli Open di Francia e se la godono come veri piccioncini.