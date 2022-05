Giorgia Palmas e Filippo Magnini, tutte le foto e i dettagli del matrimonio sul Lago di Como

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono euforici. Sui loro profili social pubblicano altre foto del loro matrimonio sul Lago di Como, quello celebrato sabato 14 maggio con rito religioso. L’unione civile in Comune a Milano c’era stata un anno fa, il 12 maggio 2021. I due confidano i dettagli dei fiori d’arancio, dal secondo abito indossato dalla sposa alle bomboniere. Poi si dedicano dolcissime parole d’amore.

Sono state nozze da mille e una nozze, celebrate in una location da sogno, la meravigliosa Villa Bonomi. Giorgia descrive il giorno appena vissuto come una “favola”. L’evento ha accolto i tantissimi ospiti, parenti e amici, prima in una suggestiva zona aperitivo e poi in una emozionante zona cena, sotto un gazebo enorme dove campeggiava una tavolata infinita a forma di U apparecchiata splendidamente e arricchita da un trionfo di rose rosa e bianche. E’ stato tutto perfetto.

L’ex velina 40enne, dopo aver indossato un favoloso abito da sposa con tanto di velo, ha scelto un altro abito per scatenarsi nelle danze, sempre di Atelier Emè e bianco, stavolta però niente pizzo: corpetto stretto, spalle scoperte e gonna più aderente sotto. I due hanno scelto le fedi Damiani per il giorno del loro matrimonio. La mora ha indossato gioielli Damiani anche per la festa. A notte fonda fuichi d’artificio hanno illuminato il cielo: la sorpresa di Giorgia e Magnini

La Palmas svela anche le bomboniere, in cristallo Swarovki, un ciondolo a forma di stella. “Volevano essere un ricordo della sera in cui è iniziato questo viaggio, quella di Natale in cui Filippo mi ha fatto la proposta di matrimonio”, racconta la sarda.

Gli invitati hanno raccolto i loro pensieri in un libro che gli sposi conserveranno gelosamente. Il giorno dopo le nozze nella villa tutti hanno pranzato all’aperto in un’altra tavolata in giardino: il tempo ha permesso loro di vivere momenti spensierati e unici.

“Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze. E’ stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato - scrive Giorgia Palmas - Eh sì, perché tutte le persone che hanno partecipato erano lì davvero col cuore e mi sento di dire che anche tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo sogno ci hanno messo l’anima. Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano, Filippo Magnini …Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Sì 14-05-2022”.

“Per tutta la vita… Sì . Sono ancora frastornato - le fa eco Magnini - Questa mattina avevo il cuore che batteva a mille. Non vedevo l’ora di vederti entrare da quel portone della Chiesa e prenderti per mano per sempre. Sono stati due giorni talmente belli e talmente perfetti che rifarei subito tutto quanto, va beh, a parte la serata disco, per rifare quella aspetterei qualche settimana. Ti Amo, amo le nostre ragazze, amo la nostra vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.