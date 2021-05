Giorgia Palmas e Filippo Magnini: 'Non è vero che ci siamo sposati in gran segreto...'

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono pazzi di gioia dopo le nozze celebrate in Comune a Milano il 12 maggio. Sul social l’ex velina 39enne e il campione di nuoto suo coetaneo raccontano ai fan la loro felicità e chiariscono: “Non è vero che ci siamo sposati in gran segreto!”.

Giorgia nelle sue IG Stories descrive il giorno speciale, donando ai follower tanti particolari sui fiori d’arancio. “Sei contenta? Sei felice? Ti è piaciuto il matrimonio?”, le domanda Magnini sul divano accanto a lei, stretti l’uno all’altra. La Palmas annuisce con la testa. “Tutto in segreto…”, sottolinea scherzoso lo sportivo. “Ma non è vero! Non ci siamo sposati in segreto, non so perché dicono e scrivono questa cosa…”, precisa la mora. “Ci siamo sposati e basta”, aggiunge Re Magno.

“Certo, non abbiamo fatto gli annunci, ma ci siamo sposati”, continua Giorgia Palmas. “Hai detto di sì”, le fa notare Magnini. “Anche tu lo hai detto”, replica la sarda. Poi entrambi ironizzano: “Ma avremo firmato nel posto giusto?”. Sono sicuri di averlo fatto: è tutto vero!

“La giornata è iniziata così, quando sono arrivati i bouquet da polso… L’emozione ha iniziato a farsi sentire. Ovviamente non sapevo quale scegliere…poi ho scelto. Poi mi sono vestita e davvero ho realizzato che quel momento che tanto abbiamo atteso si stava avvicinando, e allora sì che l’emozione è diventata protagonista”, rivela la Palmas sul social. La showgirl e conduttrice ha indossato un completo pantalone da sposa firmato Atelier Emè, lo stesso marchio che firmerà il suo abito bianco quando sarà possibile celebrare la cerimonia in Chiesa. La coppia farà un’altra festa di matrimonio.

Giorgia e Filippo si sono detti di sì nella Sala degli Specchi a Milano. “E poi eccoci, era tutto bellissimo perché era tutto semplice ma c’eravamo noi, il nostro Amore, Sofi, Mia e i nostri sogni che niente e nessuno può fermare”, confessa la Palmas pubblicando la foto insieme allo sposo, mentre entrambi si baciano. “Siamo felici di una felicità nuova”, svela al mondo.

Giorgia Palmas ringrazia Isabella Fiore, la wedding planner che si è occupata di ogni cosa e si occuperà pure del ricevimento quando sarà possibile festeggiare nuovamente, e tutti quelli che si sono presi cura di lei e Filippo. Magnini ha indossato un completo firmato da Alessandro Martorana. Dentro la giacca una dedica: “Ce l’abbiamo fatta! Finalmente ci sposiamo! Ti amo. 12 maggio 2021 Fili & Gio”.

La Palmas regala anche una foto con la sua secondogenita Mia, che ha compiuto 7 mesi il 25 aprile, giorno in cui è stata battezzata. Giorgia è mamma anche di Sofia, 12 anni, avuta dall’ex compagno Davide Bombardini.

