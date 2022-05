Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze sul Lago di Como: prime foto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno finalmente coronato il loro sogno: un matrimonio con familiari e amici in una location da sogno. La coppia, che poco più di un anno fa aveva già pronunciato il fatidico ‘sì’ in Comune a Milano (ed era quindi già sposata), si è giurata nuovamente amore eterno, ma stavolta lo ha fatto in chiesa. Poi ha celebrato la propria unione con una grande festa sulle sponde del Lago di Como. Sono stati loro stessi a condividere uno scatto del grande giorno. Vicino all’immagine, pubblicata su Instagram, hanno scritto: “Sì amore mio, per sempre noi, 14.05.2022”.

Poi altre foto della giornata sono state postate sui social dagli amici accorsi in massa. Tra gli altri c’erano Melissa Satta, Elena Barolo e Juliana Moreira.

Giorgia e Filippo, entrambi 40enni, hanno già una bambina insieme, Mia, nata nel 2020. L’ex velina sarda è però mamma anche di un’altra ragazza ormai 13enne, Sofia, avuta insieme all’ex compagno Davide Bombardini.

