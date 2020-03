Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze rimandate per l'emergenza Coronavirus

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non si sposano più: le nozze sono state rimandate a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo annunciano a Chi.

“Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio per l’allerta Coronavirus, ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore”, sottolineano entrambi al settimanale.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avrebbero dovuto sposarsi a fine marzo, il 28. Avevano scelto di farlo con rito civile, cerimonia organizzata alla Villa Reale di Monza. I loro piani sono cambiati: lo impone l’emergenza sanitaria legata al contagio da Coronavirus in Italia. “Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”, spiegano.

Sono innamoratissimi. Da due anni insieme si sono fatti forza l’un l’altro. L’ex velina ha aiutato moltissimo Filippo nell’affrontare la tremenda accusa di doping, accusa ora caduta: il campione di nuoto è stato assolto. E’ stata il suo “angelo custode”.

Ora sognano una vita insieme da moglie e marito. Giorgia Palmas , già mamma di Sofia, 11 anni, avuta dall’ex Davide Bombardini, e Filippo Magnini vogliono una famiglia e altri figli insieme. “Ho sognato di avere figli fin da quando ero ragazzino”, fa sapere lo sportivo. “Abbiamo un progetto di vita insieme e la famiglia non è solo moglie e marito, ma anche i figli. Più chiara di così!”, dice la bella 38enne sua coetanea.

