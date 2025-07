''Casa nuova, che emozione'': Giorgia Palmas e Filippo Magnini mostrano per la prima volta il loro nuovo appartamento a Milano, guarda

La coppia entra nell’abitazione acquistata in zona San Siro: è ancora tutta da arredare

I lavori di ristrutturazione sono terminati, sarà l’architetta Raffaella Razzini a “rendere tutto magico”

Festeggiano sulla terrazza panoramica dell’architetta scelta per far diventare il loro nido speciale. “Casa nuova, che emozione”, sottolinea l’ex velina entusiasta sul social. Giorgia Palmas e Filippo Magnini mostrano per la prima volta il loro nuovo appartamento a Milano: la coppia entra nell’abitazione acquistata in zona San Siro. Parquet e pareti bianche. Ancora nessun mobile: sarà Raffaella Razzini a “rendere tutto magico”.

La 43enne e il consorte suo coetaneo hanno lasciato la vivace zona Sempione per trasferirsi in uno dei quartieri tra i più tranquilli e residenziali della città. A confermare il cambio di rotta è stato lo stesso Magnini durante un’intervista a La Vita in Diretta. “Abbiamo comprato casa, ma decide tutto Giorgia”, aveva confessato in tv a metà febbraio scorso.

Lo sportivo aveva chiarito la scelta fatta con la moglie: “E’ una zona più tranquilla, adatta alle nostre figlie, o meglio a Mia, nostra figlia (4 anni, ndr) e a Sofia che ormai ha 16 anni ed è figlia di Giorgia (e dell'ex calciatore Davide Bombardini ndr)”. Nel frattempo la primogenita della sarda ha compiuto 17 anni: il compleanno è stato festeggiato lo scorso 15 luglio.

I lavori di ristrutturazione dell’immobile sono terminati e ora, chiavi in mano, i due assaporano l’atmosfera della nuova casa. Quella precedente, spesso mostrata sul web, aveva ambienti raffinati, luminosi, con tocchi contemporanei e dettagli curatissimi: carta da parati a righe, divani scuri abbinati a cuscini fantasiosi, cornici bianche in stile classico moderno. Giorgia ama l’armonia e l’ordine, e il suo stile, sobrio ma mai banale, si riflette anche negli ambienti domestici. L’appartamento, sicuramente, sarà funzionale e ‘caldo’: nulla sarà lasciato al caso.