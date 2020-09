Giorgia Palmas e Filippo Magnini: prima foto con la figlia Mia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini condividono con i fan la prima foto con la figlia Mia, venuta al mondo venerdì 25 settembre. L’ex velina stringe a sé la piccola e bacia lo sportivo con cui convolerà a nozze il prossimo dicembre.

“3,670 kg di Amore puro”. Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono al settimo cielo per la venuta al mondo della loro bambina. “Il senso della Vita. Il nostro sogno diventato realtà #Mia (...e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto”, scrive entusiasta la neo mamma.

Il nuotatore pubblica sul suo profilo Instagram un altro scatto in cui emozionato tiene tra le braccia la piccola. Dedica alla figlia parole dolcissime: “E io ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango... Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire”.

La cicogna finalmente è arrivata e ha riempito i cuori della coppia di gioia incontenibile. Giorgia e Filippo si godono i primi momenti con Mia e ringraziano i fan per gli auguri arrivati. “Avete scritto tutti una valanga di messaggi meravigliosi e siamo felici per le bellissime parole che ci avete mandato, grazie. Ci avete inondato di affetto: siamo al settimo cielo”, scrivono entrambi. Non vedono l’ora di presentare la sorellina a Sofia, la primogenita della mora 38enne nata dalla sua relazione passata con Davide Bombardini e che ora ha 12 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2020.