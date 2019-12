Giorgia Palmas e Filippo Magnini sempre più vicini alle nozze. La coppia ha fatto anche le prove generali per il giorno del ‘sì’ durante un evento sulle Dolomiti. Ospiti di Atelier Emé in un resort da sogno tra le montagne del Trentino, i due hanno posato fianco a fianco proprio come due sposini nel giorno del matrimonio. L’ex velina ha infatti indossato l’abito bianco scelto per lei dall’azienda che crea vestiti da cerimonia. E il risultato è stato spettacolare, complice una cornice molto natalizia e davvero romantica.

“Proprio come nei film mi sento una principessa. E’ stata una bellissima esperienza, nella magica cornice delle Dolomiti, con un bellissimo gruppo di ragazze e con abiti pazzeschi, che ci hanno fatto sognare e... con il mio amore”, ha scritto la 37enne di origini sarde accanto ad una serie di foto postate sul suo profilo Instagram. Le ha fatto eco il compagno, 37enne anche lui: “I sogni son desideri di felicità”.

Recentemente Magnini ha confessato in un’intervista a ‘Storie Italiane’ che in cuor suo ha già deciso di sposare Giorgia, sebbene non ci sia ancora una data. “Penso di essere veramente fortunato. Oltre ad essere bellissima mi piace il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma”, ha spiegato parlando di lei. Sulle nozze ha aggiunto: “Quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me ha un valore importante il matrimonio e se trovi la persona giusta come lo è stato per me con Giorgia, sicuramente la sposerò”.

All’evento hanno preso parte anche altre personalità note dei social e della tv. Insieme alla Palmas infatti hanno indossato l’abito bianco anche Giulia De Lellis, 23 anni, Valentina Ferragni (sorella della più famosa Chiara), 27, e l’influencer Paola Turani, 32.

Le quattro hanno anche posato insieme per i fotografi davanti a un bellissimo albero di Natale realizzato all’interno della struttura ricettiva che le ha ospitate per qualche giorno.

Scritto da: la Redazione il 4/12/2019.