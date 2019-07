Giorgia Palmas e Filippo Magnini, 37 anni, si stanno godendo la loro seconda estate in love in Sardegna. La coppia, dopo svariati impegni di lavoro, nei giorni scorsi è riuscita finalmente a riunirsi. Filippo si è anche ritrovato protagonista di un salvataggio di cui tutti i media hanno parlato: ha salvato un turista che rischiava di affogare mentre faceva il bagno. Le vacanze sono iniziate in modo un po' movimentato ma ora i due fidanzati si stanno rilassando e Giorgia accanto una foto di coppia sul social scrive: "Il gigante (buono) e la bambina (in punta di piedi). Buongiorno a tutti".

Filippo Magnini è il "gigante buono" di Giorgia Palmas. La conduttrice scherza sulle altezze: "Stavo per scrivere 'il gigante e la nanetta'... non suonava benissimo comunque!". Vicino alla dolce metà la Palmas si sente piccolina e a chi replica che lei non è affatto bassa, risponde di aver fatto la battuta solo perché nella foto è accanto a Filippo, alto 1 metro e 88 centimetri (Giorgia è 1.70).

L'ex campione di nuoto e l'ex velina sono sempre più legati. L'amore procede a gonfie vele e anche in questa estate 2019 hanno deciso di fare le vacanze in Sardegna. Tappa fissa per la Palmas che torna sempre volentieri nella sua terra.















Scritto da: Francesca Romana Domenici il 10/7/2019.