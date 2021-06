Giorgia Palmas e Filippo Magnini in Sardegna: la prima volta della figlia Mia al mare

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono volati in Sardegna, l’isola dov’è nata la bella ex velina. E’ la prima volta della figlia Mia al mare. La coppia in spiaggia prende la tintarella. Il campione di nuoto 39enne si prende cura della piccolina nata lo scorso 25 settembre a Milano: è un papà dolcissimo.

La Palmas stesa sul lettino si abbronza e sfoggia un fisico perfetto. Con la mora 39enne e lo sportivo, che lo scorso 12 maggio hanno detto di sì in Comune nel capoluogo lombardo dove vivono c’è anche Sofia, la primogenita di 12 anni che la sarda ha avuto dall’ex Davide Bombardini.

Giorgia e Filippo aspettavano da tempo di partire per la Sardegna. Il mare cristallino e la sabbia incontaminata fanno da cornice perfetta all'amore. E’ una luna di miele in quattro la loro, che dopo le nozze hanno rinunciato a partire, causa pandemia. Appena potranno si sposeranno anche in chiesa, faranno festa e si regaleranno un viaggio all’estero da sogno.

Giorgia Palmas posta sul social vere cartoline dal mare. “Operazione carboncino ufficialmente iniziata”, scrive. Tra pochi giorni la sua tintarella sarà eccezionale. C’è spazio pure per uno shooting sulla sabbia di Chia. Il due pezzi all’uncinetto che porta mette in mostra il corpo sensuale e longilineo: è una mamma al top.

