Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati: matrimonio in gran segreto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto il 12 maggio. Cerimonia civile per l’ex velina e il campione di nuoto, che hanno dato l’annuncio delle nozze a cose fatte sul social: “Siamo felici di una felicità nuova, siamo marito e moglie e non vedevamo l’ora”.

Non ce l’hanno fatta ad aspettare ancora. Hanno rimandato i fiori d’arancio per ben due volte a causa della pandemia, ma alla fine sono arrivati. Appena si potrà i due 39enni, genitori di Mia, nata il 25 settembre 2020, diranno di sì anche in chiesa. Intanto l’hanno fatto in Comune a Milano, Giorgia con indosso un elegante tailleur con pantaloni da sposa e Filippo con un classico completo scuro. La foto del bacio, pubblicata su entrambi i profili Instagram, e quella delle fedi all’anulare delle loro mani, strette l’una vicina all’altra, nelle loro storie, regalano l’inaspettato e romantico annuncio ai fan.

“Abbiamo detto Sì, c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita”, hanno scritto la Palmas e Magnini.

“Arriverà poi anche il giorno che Sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo. E allora tutto sarà perfetto, ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”, hanno concluso euforici nel post condiviso.

La cerimonia civile della coppia potrebbe essersi tenuta nella Sala degli Specchi del Palazzo Reale di Milano, riaperta dopo una lunga chiusura alla fine dello scorso settembre per i matrimoni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.