Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la sorpresa per il terzo anniversario d'amore

Giorgia Palmas e Filippo Magnini ieri, 15 marzo, hanno festeggiato il loro terzo anniversario d’amore. Il nuotatore sa sempre come stupire la sua compagna di vita. La sorpresa, in un giorno così speciale, non poteva mancare: adora far rimanere l’ex velina 39enne a bocca aperta.

Giorgia, con indosso un look casalingo composto da pantaloni da tuta, maglia a righe e calzini, improvvisamente ha sentito il campanello di casa suonare. Quando ha aperto la porta dell’appartamento dove vive con Magnini e le due figlie, Sofia, 12 anni, e Mia, nata il 25 settembre scorso, si è trovata davanti un fattorino in livrea pronto a consegnarle uno splendido mazzo di fiori e una busta con dentro un dono. Felice e un po’ imbarazzata, ha ringraziato, poi ha raccontato tutto sul social.

VIDEO

Giorgia e Filippo si riempiono di coccole e si fanno dediche appassionate: sono sempre più affiatati insieme e non vedono l’ora di potersi sposare. Causa pandemia hanno già rimandato il matrimonio due volte.

“3 anni di noi, della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo, 3 anni di momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme... io innamorata come il primo giorno e rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita. Buon terzo anniversario Amore mio”, ha scritto la Palmas al suo Filippo, 39 anni, su Instagram.

“Sono passati 3 anni da quel giorno che ci siamo detti ti amo e quante cose abbiamo fatto. Ogni giorno con te è come il primo giorno, solo che tre anni fa ti passavo a prendere di sera con il giubbotto di pelle tutto figo, ora giro per casa con il tutone dei Teletubbies … Qualcuno dice che ‘L’amore consiste nell'essere cretini insieme’... Ecco la conferma che questi sono i nostri primi 3 anni d’Amore! Buon anniversario Amore mio”, le ha fatto eco Re Magno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.