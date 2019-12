Giorgia Palmas non avrebbe potuto chiedere di più quest’anno: sotto l’albero di Natale ha trovato la sorpresa più romantica, la proposta di nozze del fidanzato Filippo Magnini. L’ex nuotatore ha posto la fatidica domanda all’ex velina il 25 dicembre. Postando una foto in cui i due appaiono in mezzo ad una serie di decorazioni natalizie, la 37enne sarda ha scritto: “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire Filippo, sono la persona più felice del mondo”.

Lui, condividendo uno scatto realizzato nello stesso ambiente, ha poi confermato, come era apparso subito evidente, che la risposta è stata affermativa. “Lei ha detto… SI’”, ha aggiunto. I due si conoscono da circa due anni. Lei usciva da una lunga relazione con Vittorio Brumotti, lui si era da poco lasciato con Federica Pellegrini. L’amore è scoppiato quasi subito e si è presto trasformato in una passione travolgente.

Solo qualche mese fa ospite di ‘Storie Italiane’ Filippo, 37 anni, aveva spiegato di essere certo che Giorgia sarebbe diventata, prima o poi, sua moglie. “Penso di essere veramente fortunato. Oltre ad essere bellissima mi piace il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma… Il matrimonio? Quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me ha un valore importante il matrimonio e se trovi la persona giusta come lo è stato per me con Giorgia, sicuramente la sposerò”, aveva raccontato a Eleonora Daniele nel programma di Raiuno.

