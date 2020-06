Giorgia Palmas e Filippo Magnini svelano il sesso del loro bebè: sarà femmina. E’ il campione di nuoto a condividere la sua felicità con i follower sul social. Re Magno pubblica l’ecografia della piccola e scrive: “Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo!”. Accompagna le parole con tanti cuoricini e un bel fiocco rosa.

L’ecografia mostra il profilo della bambina che nascerà: il suo nasino all’insù e labbra carnose tutte da baciare. “Amore infinito”, scrive la futura mamma bis Giorgia Palmas. Tanti i messaggi dei famosi a commento dello scatto postato da Magnini. Maria Grazia Cicinotta è entusiasta e esulta: “Amoreee!”.

VIDEO

L’ex velina 38enne dovrebbe partorire il prossimo agosto. Filippo Magnini non vede l’’ora di poter stringere a sé il primo bebè che avrà dalla sua Giorgia, mamma anche di Sofia, 10 anni, nata dalla relazione della bella mora con Davide Bombardini.

“Eccoci, noi siamo la tua famiglia. Si, visti così sembriamo un po’ strani e forse lo siamo, ma ti daremo tutto l’amore del mondo - ha scritto lo sportivo, coetaneo di Giorgia, qualche giorno fa - Ogni giorno svegli la tua mamma al mattino con dei calcetti e come vedi noi li ascoltiamo tutti! Non vedo l’ora di stringerti tra le mie braccia e proteggerti per tutta la vita. Ti aspettiamo”.

La coppia, insieme dal 2018, avrebbe dovuto sposarsi lo scorso marzo, ma a causa dell’emergenza sanitaria è stata costretta a rimandare le nozze, per le quali c’è già una seconda data, che però rimane segreta al momento. Filippo e Giorgia, nonostante il matrimonio saltato, hanno deciso di annunciare la cicogna in arrivo durante il lockdown. Ora sono pronti ad accogliere la bimba che arriverà.

La Palmas, intanto, è tornata in onda con la ripresa del campionato su Milan Channel. Pure lei sul social racconta la gioia per la bebè in arrivo: “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco, e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso ‘Ehi mamma sono qui, arrivo’. E’ tutto incredibile, così naturale e così perfetto”.

