Finalmente in Sardegna: Giorgia Palmas è tornata nella sua terra natale dopo la fine del lockdown. Erano mesi che sognava di poterlo fare. Da quando chiusa in casa a Milano progettava di trascorrere l’estate col pancione sulle bianche spiagge dell’isola. Quel momento è arrivato e per lei è come essere “in paradiso”. E’ stato il compagno Filippo Magnini ha pubblicare sul social una foto in cui la coppia appare abbracciata in riva al mare. Entrambi sono in costume e Giorgia mostra ormai un pancione davvero enorme. Nelle Stories l’ex nuotatore scrive: “Tornati a casetta”.

Poi in un video sempre condiviso sul social Magnini, 38 anni, chiede alla Palmas, 38: “Amore dove siamo?”. Lei si guarda intorno e replica: “Siamo in paradiso, o almeno io lo immagino così”. I due sono al settimo cielo per l’arrivo del loro primo figlio insieme (l’ex velina è già mamma di Sofia, 12 anni il prossimo 15 luglio, avuta dall’ex Davide Bombardini). Qualche settimana fa hanno svelato che si tratta di un’altra femminuccia. Postando su Instagram l’ecografia, Filippo ha annunciato: “Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo!”.

Scritto da: il 2/7/2020.