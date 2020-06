Giorgia Palmas da quando ha scoperto di essere rimasta incinta è davvero al settimo cielo. La showgirl 38enne è in dolce attesa del suo secondo figlio, visto che ha già avuto la piccola Sofia dall’ex calciatore Davide Bombardini. Ora sta per diventare mamma di nuovo e il papà del nascituro (di cui ancora non si conosce il genere) è l’ex nuotatore Filippo Magnini, al suo fianco ormai da oltre due anni. Sul social ha pubblicato una nuova foto a figura intera, dove si può ammirare il pancione ormai davvero grande. Accanto all’immagine, scattata in un parco, ha scritto: “Io che cammino sicura in mezzo alla natura perché Cocco detto ‘il bodyguard in miniatura’ veglia su di me, anzi, su di noi”. Cocco è ovviamente il suo amatissimo cane, uno Shih Tzu.

Solo un paio di settimane fa l’ex velina ha annunciato la lieta novella via social. La mora sarda a metà maggio ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con il pancione scoperto e i grandi amori della sua vita, ovvero la piccola Sofia e Filippo. Accanto all’immagine ha fatto sapere: “E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore”.

“Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 1/6/2020.