Dopo Magnini anche Giorgia Palmas positiva al Covid: ora chi si occupa delle figlie?

Dopo Filippo Magnini anche Giorgia Palmas è risultata positiva al Covid. Ora chi si occupa delle figlie? La primogenita di 12 anni, Sofia, in questi giorni è dal papà, Davide Bombardini, con cui ha trascorso il Natale. Finora è risultata negativa al tampone molecolare. La piccola Mia, che l’ex velina ha avuto dal nuotatore, nata lo scorso 25 settembre, sta benone. E’ probabile che la bimba sia con i genitori, che l’accudiscono con tutte le precauzioni del caso nella loro nuova casa a Milano.

La Palmas si è sottoposta al test a poche ore dal Natale è ha così scoperto di essere positiva, proprio come il compagno. “Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa, che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme", scrive in un lungo post su Instagram.

“Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al Covid di Fili e poi della mia positività (ieri)... Al momento comunque stiamo bene, spero di continuare così…”, aggiunge Giorgia. E continua: “Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone...prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro…”.

La Palmas non si arrende e si fa l’augurio più grande per il futuro prossimo: “Passerà anche questa caro il mio Filippo Magnini. Il Covid ha fatto danni gravi a tante persone, a noi per ora ci aveva fatto solo rimandare il ‘nostro giorno’, ora ci ha rubato un Natale sereno e messo tanti pensieri...ma insieme supereremo anche questa. Le preoccupazioni ci sono è ovvio ma anche la positività di spirito e la voglio tenere stretta tra le mani ora più che mai. Adesso per questo Natale ho un desiderio e credo che tutti abbiate già capito quale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2020.