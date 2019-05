Giorgia Palmas sfoggia un look strepitoso al Premio Gentleman 2019 e al suo fianco c'è sempre Filippo Magnini

Giorgia Palmas non si è voluta perdere il Premio Gentleman 2019

L'ex velina è arrivata all'evento accompagnata dal fidanzato

Giorgia Palmas, 37 anni, ha scelto un abito nero lungo con ampia scollatura sul décolleté per partecipare al Premio Gentleman Fair Play 2019. L'evento si è tenuto alla Scuola Milatare Teuliè di Milano e l'ex velina mora è arrivata accompagnata dal fidanzato, il campione di nuoto 37enne Filippo Magnini. Giorgia Palmas, volto di Milan Channel (ha anche presentato l'evento rossonero Hospitality Exclusive Night), non poteva perdersi l'edizione 2019 del Premio Gentleman che ogni anno assegna dei riconoscimenti ai giocatori di Inter e Milan. La conduttrice è apparsa raggiante e al suo fianco, come sempre, c'era il fidanzato Filippo Magnini con cui, pochi mesi fa, ha festeggiato il primo anno d'amore. Giorgia sul social ha voluto condividere alcuni scatti della serata. Lo stesso ha fatto la dolce metà che, accanto a una foto di coppia, ha scritto: "Vi sembriamo abbastanza 'gentleman'? Io e il mio cuore Giorgia. Bellissima serata con Inter e Milan". Tanti i commenti dei follower che hanno fatto alla Palmas e Magnini i complimenti: "Siete una bellissima coppia - ha scritto su Instagram un'ammiratrice - amatevi tanto". "Siete bellissimi", le parole di un'altra fan.









Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.