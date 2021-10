Giorgia Palmas si scambia i vestiti con la figlia 13enne Sofia: 'L'armadio è in modalità sharing'

Giorgia Palmas si scambia i vestiti con la figlia 13enne Sofia. C’è grande affinità con la sua primogenita, avuta nel 2008 da Davide Bombardini. L’ex velina 39enne lo confida a Tu Style, che le regala la copertina del rivista. “L’armadio è in modalità sharing”, confessa la mora sposata con Filippo Magnini e mamma di Mia, avuta dal campione di nuoto suo coetaneo il 25 settembre 2020.

Quado le si domanda se si scambi gli abiti con Sofia, la Palmas racconta: “L’armadio è in modalità sharing. Tutto tranne le scarpe perché Sofia indossa il 40 e io il 38. E’ una ragazzina molto timida, ma allo stesso tempo sa quello che vuole. Mi assomiglia molto anche fisicamente. E’ simpatica, divertente, ha uno humour inglese irresistibile”.

Poi aggiunge: “Per quanto riguarda la moda ora è nella fase pantaloni a vita alta e pull corto. A volte indossa qualche camicia, sta cominciando a formare il suo gusto personale e prende spunto anche dal mio armadio”.

La Palmas adora la primogenita, come pure Mia, una vera gioia. Appoggerà entrambe le figlie se un giorno volessero entrare nel mondo dello showbiz: “Nello spettacolo, nella moda, nello sport. Andrebbe tutto bene, sia lei che Mia sarebbero seguite e supportate dai genitori. Voglio che le mie figlie siano felici e che seguano le loro inclinazioni, qualunque esse siano. Per adesso Sofia è molto brava nel disegno e anche in questo ha preso da me, da piccola era uno dei miei passatempi preferiti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.