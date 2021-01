Giorgia Palmas, shooting a distanza di soli 4 mesi dal parto: è favolosa, guarda

Giorgia Palmas si regala di primo shooting importante da mamma bis: l’ex velina torna sul set a distanza di soli 4 mesi dal parto. Lo scorso 25 settembre ha dato alla luce Mia, per la felicità del compagno e futuro marito, Filippo Magnini.

C’è anche il nuotatore insieme a lei. Giorgia posa davanti all’obiettivo con indosso un magnifico abito rosso fuoco lungo con scollatura a sirena e gonna vaporosissima: è conturbante e sensuale, assolutamente favolosa. Re Magno annuncia che anche lui si metterà davanti al fotografo, ma sa già che i complimenti che gli arriveranno saranno quasi ‘obbligati’, mentre la sua donna durante il servizio fotografico è eccezionale.

La bella showgirl e conduttrice 38enne nata a Cagliari con il vestito ‘red’ incanta. “Adesso c’è un grosso problema, perché siccome dopo Giorgia devo fare le foto io… qua son tutti emozionati per la sua bravura, foto pazzesche, lei stupenda. Complimenti che io non conoscevo neanche l’esistenza - spiega Magnini - Quindi c’è un entusiasmo allucinante e poi quando inizierò io si calerà in una tristezza unica”. Lo sportivo poi scrive pure: “Quando fai le foto dopo Giorgia e ti rendi conto che ti faranno i complimenti solo per pura pietà”.

La Palmas non ci ha messo molto a tornare in forma top: fisico tonico e magro. Mamma pure di Sofia, avuta dall’ex Davide Bombardini, è radiosa, merito dei regali ricevuti, come ripete spesso, nella sua vita: “La mia gioia, la mia felicità, il mio cuore, l’emozione più grande, tutta la mia vita è lì”. Ha ripreso a posare e, insieme a Filippo, con cui vive una bella storia d'amore dalla primavera del 2018, pensa alle nozze, rimandate per la seconda volta causa Covid: “Ora la priorità è la salute, quindi il matrimonio slitta ancora. Ci sposeremo, voglio mettere l’anello al dito, per me è un segno importante".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2021.