Giorgia Palmas, la sorpresa di Filippo Magnini prima del matrimonio in chiesa il 14 maggio

Filippo Magnini ha un pensiero stupendo per Giorgia Palmas, la sorpresa del nuotatore 40enne fa rimanere estasiata l’ex velina sua coetanea. Il dono arriva pochi giorni prima del matrimonio in chiesa il prossimo sabato 14 maggio: i due si sono già detti di sì il 12 maggio dello scorso anno in Comune a Milano.

Genitori di Mia, nata il 25 settembre 2020 (la sarda è anche madre di di Sofia, venuta al mondo il 15 luglio 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini), Giorgia e Filippo non smettono mai di coccolarsi a vicenda. Questa volta è Magnini a stupire la compagna regalandole una giornata di completo relax alla Spa del lussuosissimo Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano.

La Palmas racconta tutto sul social nelle sue IG Stories. Facendosi vedere dai fan, scrive: “Questa era la mia faccia alle ore 17 quando l’unica cosa che sapevo dal mio Filippo era che alle 17 arrivava una macchina a prendermi per andare ‘non sapevo dove’… Bene…sappiate che ‘non sapevo dove’ è un posto fichissimo”.

La showgirl, modella e conduttrice si è ritrovata nella magnifica Spa insieme all’amica Samantha Crippa: le due, incredule e felici, si sono godute ogni istante del pomeriggio. Giorgia mostra anche il bigliettino ricevuto da Magnini insieme a un enorme mazzo di fiori. “Ciao amore mio, giorni fa mi hai scritto ‘ A me piace tanto la nostra quotidianità incasinata’. Anche a me piace, lo sai, però mi piace di più coccolarti, quindi oggi goditi la tua giornata di relax giallo, il mio colore, preferito, così”, si legge.

In serata poi la cena con le amiche: la Palmas va al ristorante insieme a Melissa Satta, Juliana Moreira, Samantha e altre due intime. All’appello mancano Elena Barolo e Barbara Petrillo, impossibilitate a esserci.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2022.