Giorgia Soleri contro Storie italiane: 'Non sono solo la fidanzata di Damiano!’

Giorgia Soleri non ci sta. Sul social, dopo l’intervista tv a Storie Italiane, su Rai Uno, ospite di Eleonora Daniele per parlare del nuovo libro, “La signorina nessuno”, e della proposta di legge sulla vulvidonia, patologia di cui da anni soffre, si scaglia contro il talk. E’ irritata per le domande che le sono state fatte sul suo privato e per essere stata ripetutamente indicata nel sottopancia unicamente come “La fidanzata di Damiano David dei Maneskin”, senza che fosse riportato il suo nome e cognome. La 26enne non le manda di certo a dire a tal proposito.

Quel che è accaduto a Giorgia in tv viene rimarcato su Instagram da “La donna a caso”, che combatte da sempre la discriminazione di genere. La Soleri condivide su Instagram le storie dell’account e commenta con un’immancabile frecciata. “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Maneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?”, sottolinea sarcastica.

La Soleri accompagna le sue IG Stories con il brano dei 99 Posse “Ripetutamente”, così da far capire che ormai è così che succede quando si parla di lei. Evidentemente è stanca della situazione.

Del resto nello studio Rai Giorgia, alle domande su Damiano ha risposto con un po’ di imbarazzo e celermente. “E’ importante riuscire a stare da soli, ma lo è anche amare qualcuno e condividere gioie e dolori. Con Damiano ci conosciamo da quasi dieci anni, ma non eravamo ancora fidanzati. Siamo stati la cotta adolescenziale l'uno dell'altra e a un certo punto quando è stato il momento ci siamo uniti... La canzone ‘Coraline’ me l'ha fatta sentire quando l'ha scritta in un audio su Whatsapp. Poi è cambiata e cresciuta. C'è molto di me in questa canzone”, ha detto sulla storia con il rocker.

I follower però commentano inviperiti. “A dir poco raccapricciante davvero. Ho visto la tua intervista è stata davvero di valore, sincera e interessante. Purtroppo sminuita dall’eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Maneskin. Totalmente inadeguato mostrare le varie esibizioni all’Eurovision o precedenti. La tv è da rifare”, scrive uno. “Mi sento in imbarazzo al posto tuo. Ma dico io possibile che per attirare telespettatori debbano per forza mettere la parola Damiano e Maneskin in ogni titolo?”, sottolinea ancora un altro. E la ragazza sembra essere totalmente d’accordo con loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2022.