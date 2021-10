Giorgia Surina rivela di avere discromie cutanee sul viso: foto senza filtri

Giorgia Surina rivela di avere discromie cutanee sul viso. Non chiarisce quale sia il problema, se sia affetta da melasma, chiazze scure di pigmentazione in corrispondenza delle aree cutanee esposte al sole, o da vitiligine, sempre legata a un disturbo della pigmentazione cutanea e che può manifestarsi in qualsiasi età, con un picco di incidenza tra la seconda e terza decade di vita. L’attrice 46enne, speaker di RTL, ex moglie di Nicolas Voporidis, condivide sul social una foto senza filtri e scrive semplicemente: “VE-RI-TA'”, così, in maiuscolo, come se lo scandisse per bene.

La Surina rivela per la prima volta il suo problema. E’ il suo modo per schierarsi nella battaglia per la Body Positivity che lotta per l'accettazione del proprio corpo, unico e bellissimo sempre, con tutte le sue imperfezioni, quella che sta avendo tanto successo sui social.

In pochi minuti lo scatto cattura migliaia di ‘like’. Nek, amico di Giorgia, scrive: "La bellezza della verità. La verità ci rende liberi”. Il plauso dei follower è unanime. La Surina nelle immagini postate sorride, felice di scoprire il suo segreto e aiutare così chi, come lei, finora aveva avuto paura di confessare un qualcosa che lo rendesse insicuro di se stesso.

L’artista nel 2016 è stata operata per rimuovere un tumore. Anche in quell’occasione via social aveva condiviso una foto dall’ospedale e scritto: “E' tutto apposto amici! Grazie per i vostri messaggi... Mi hanno aperta e richiusa come una scatoletta di tonno ma almeno il tumore (per fortuna benigno) ha fatto spazio al bello che verrà. Voi, se potete, fate prevenzione. Avete tutta la vita da guadagnarci. Questa è la realtà”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2021.