Giorgia Venturini, ex naufraga della scorsa edizione dell'"Isola dei Famosi", è sbarcata a "Tiki Taka". Il reality condotto da Alessia Marcuzzi le ha portato fortuna e la pr 36enne si è lanciata in una nuova sfida professionale. La sua carriera nel mondo dello showbiz è in ascesa e Mediaset l'ha voluta nel celebre salotto sportivo di Italiauno.

Giorgia ha debuttato domenica 25 agosto in prima serata. Il suo compito è quello di affiancare, oltre al giornalista Pierluigi Pardo, anche Wanda Nara, confermata come volto femminile di "Tiki Taka", e due nuovi opinionisti: Bobo Vieri e Antonio Cassano.

La Venturini negli studi della trasmissione sportiva targata Mediaset è apparsa spigliata e in splendida forma. Nei giorni scorsi, rilasciando alcune dichiarazioni all'AdnKronos su questa sua nuova esperienza professionale, ha dichiarato che con la signora Icardi non avranno problemi a tener testa "ai maschietti del programma". "E ci divertiremo - ha aggiunto - Bobo lo conosco da tanti anni e lo trovo simpaticissimo e Cassano è un generatore di risate. E poi c'è la garanzia costituita dalla grande professionalità ed esperienza di Pardo. Quindi mi sento al sicuro".











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/8/2019.