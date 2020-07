Giorgio Mastrota nonno bis, la figlia Natalia mostra il pancione di 9 mesi: 'Ci siamo'

Giorgio Mastrota tra pochissimo sarà nonno bis. La figlia Natalia mostra il pancione di 9 mesi. Il conduttore, re delle televendite, 56enne condivide lo scatto con l’immancabile ‘pollicione’ davanti sul social e scrive: “Nonno bis… Ci siamo!”.

La notizia della seconda gravidanza di Natalia Mastrota, figlia di Giorgio e Natalia Estrada, era stata spifferata a fine gennaio, ma la bella 24enne non aveva mai mostrato il pancione. Ora ci pensa il nonno bis a farlo vedere in tutto il suo splendore. Natalia in questo momento, proprio perchè agli sgoccioli con la gestazione, non è partita per le vacanze: è a Milano per l’ultima ecografia prima del parto, come rivela lei stessa sempre via Instagram.

“Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest'anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l'ultima ecografia!”, rivela Natalia, già mamma di Mario, nato il 9 giugno 2018. Con il compagno Daniel Castillo ha deciso di allargare ulteriormente la sua famiglia e papà Giorgio ne è entusiasta.

Giorgio Mastrota è padre di quattro figli: Natalia, la primogenita, avuta da Natalia Estrada, Federico, nato dall’amore per la modella Carolina Borbosa, e Matilde e Leonardo, quest’ultimo nato il 23 dicembre 2017, avuti dall’attuale compagna Floribeth Gutierrez con cui avrebbe dovuto sposarsi a settembre 2020, ma vista l’emergenza sanitaria chissà sei fiori d’arancio arriveranno o meno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2020.