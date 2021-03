Il giovane fidanzato di Vera Gemma vuota il sacco: 'L’ho contattata io su Instagram. E i miei genitori hanno…’

La relazione tra Vera Gemma, 50 anni, e il giovane Jeda, 22, ha destato molto clamore. E’ stata svelata durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, di cui la figlia di Giuliano Gemma è concorrente. Adesso a ‘Casa Chi’ il ragazzo ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti del rapporto, rivelando innanzitutto di essere stato lui a contattarla e corteggiarla in piena pandemia, via social. “Vera Gemma ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”, ha fatto sapere

Jeda non è geloso degli altri uomini che affiancano Vera nell’avventura in Honduras: “Vera è una donna ironica ed autoironica, può fare ciò che vuole con gli altri ragazzi, tanto mi fido di lei, io invece non sono il tipo che va a fare lo scemo con altre ragazze tanto per”.

Parlando di Maximus, il figlio di 10 anni di Vera, ha poi continuato: “Conosco il figlio di Vera, è un bambino speciale, ho legato moltissimo con lui. Ora sta sia con me che con sua zia Giuliana, sorella di Vera. Ho creato un bellissimo rapporto con lui. Mi rapporto sia in maniera paterna, che fraterna”.

Jeda ha infine raccontato come hanno reagito i suoi genitori quando hanno saputo che aveva intrapreso un rapporto sentimentale con una donna che ha più del doppio dei suoi anni. “Come l’hanno presa i miei genitori? All’inizio lo sapeva solo mio padre ed era d’accordo, poi l’ho detto anche a mia madre ed anche lei si è trovata d’accordo, alla fine io sono maggiorenne e faccio quello che voglio. Con mia madre ho problemi da quando ho 12 anni, non ho un bel rapporto con lei, mentre con mio padre sì”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 25/3/2021.