E' durata pochissimo la storia tra Sammy Hassan e Giovanna Abate di Uomini e Donne: ecco perchè...

E' scoppiata quasi subito l'ultima coppia nata nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne composta da Sammy Hassan e Giovanna Abate. La relazione è finita dopo un mese per divergenze caratteriali come ha spiegato il vocalist a Uomini e Donne Magazine.

Dopo settimane di gossip e assenza dai social Sammy Hassan ha svelato la verità sulla rottura con Giovanna Abate: “Sono esausto, svuotato. La lontananza non ci ha aiutato. Mi aspettavo di vivere il rapporto fuori in maniera più leggera, con serenità. Le discussioni sono diventate all’ordine del giorno”. Tra distanza tra Roma e Milano, ma anche le divergenze caratteriali hanno fatto naufragare la relazione: “Non posso permettermi di vivere sulle montagne russe- confida Hassan - avrei accettato quegli scontri dieci anni fa, ma è un lusso che da padre non posso permettermi”. Nonostante questo l'ex corteggiatore spende buone parole sull'ex tronista, la considera una donna bellissima, intelligente, con la testa sulle spalle e tanti valori difficili da trovare al giorno d’oggi.

Ribadisce anche che avrebbe potuto lucrare su questa storia, far finta che andasse tutto bene, ma non l’ha fatto. Tra di loro si è instaurato un rapporto troppo burrascoso che non lascia spazio nemmeno all'amicizia: “Abbiamo un rapporto instabile, c’è ancora troppa confusione ed è difficile restare pacifici”.

Scritto da: La Redazione il 17/7/2020.