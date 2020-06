Giovanna Abate e Sammy Hassan si baciano con tanto di mascherina a Uomini e Donne. Finalmente va in onda la scelta della tronista romana. La 26enne, come già anticipato, ha deciso di ascoltare il suo cuore e tra l’Alchimista Davide Bisolo e il vocalist ha preferito quest’ultimo che, dopo un no iniziale, detto un po’ per gioco, alla fine le dice: “Sì”. Ma non è finita qui: i due andranno a Temptation Island? Intervistati subito dopo, Giovanna e Sammy scoprono che per loro c'è in serbo una sorpresa. Intanto c’è finalmente la data d’inizio del reality.

Giovanna e Sammy a Uomini e Donne si abbracciano e si baciano, ma con tanto di mascherina: ai tempi del Covid-19 tutto è costretto a cambiare. Sono contenti di iniziare la relazione, ma, a quanto pare, non ancora al riparo dalle telecamere.

La coppia dopo la scelta parla delle sensazioni provate a caldo intervistata da Witty Tv. Uno degli autori del dating show però annuncia: “A quanto pare adesso c’è una sorpresa”. I due si guardano. Sammy esclama: “A me non è che piacciano molto le sorprese, oggi non è giornata”. Prima che il video si chiuda compare un piccolo indizio, una scritta in sovrimpressione in cui si legge: “Continua…”. Giovanna e Sammy si godono una cena, è solo questa la sorpresa? Per molti no, stando ai rumor la Abate e Hassan potrebbero essere catapultati immediatamente a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore.

Non passerà molto tempo. Giovanna Abate e Sammy Hassan, in caso fossero tra i partecipanti del reality, dovremmo partire presto per la Sardegna. Publitalia ha diffuso la programmazione Mediaset di luglio e agosto, svelando quindi la data di inizio dello show: Temptation Island partirà in prima serata martedì 7 luglio su Canale 5. Al timone, confermassimo Filippo Bisciglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2020.